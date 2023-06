Foti alla commemorazione per Berlusconi alla Camera | C' è differenza tra riflessione e fustigazione

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 giugno 2023) (Agenzia Vista) Roma, 22 giugno 2023 "Vi è anche unatra la, lae la. Noi abbiamo soltanto chiesto oggi di poter dire quello che pensavamo politicamente della vicenda umana, politica, imprenditoriale di Silvio. Si può essere avversari, si può essere anche nemici, ma quando uno vince nello sport, vince nel mondo in cui si misura dell'industria vince e perde in politica e comunque non si arrende, merita comunque di essere apprezzato per la volontà di combattente che ha dimostrato in tutta la sua vita", le parole di Tommasoper Silvio. / WebTv ...