Forza Italia | prima nomina post Berlusconi | tesoriere sarà un uomo di fiducia della famiglia

(Di giovedì 22 giugno 2023) ROMA – Che la decisione del cambio in corsa sia arrivata letteralmente a sorpresa, lo dimostra il fatto che neanche il diretto interessato era stato precedentemente avvertito. Oggi alle 15 si riunirà il Comitato di presidenza diche, come annunciato la settimana scorsa da Antonio Tajani, dovrà fissare la data del Consiglio nazionale. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Il bilancio di: “Bene i primi cento giorni del governo, ora semplificare il Paese”festeggia il compleanno di: “L’evitò il comunismo” Quarta notte tranquilla per, oggi nessun bollettino Videomessaggio di ...

'Non ci date quanto chiediamo Allora tenetevi tutto, non vogliamo presidenze!'. Così, secondo le indiscrezioni, hanno tuonato i rappresentanti dinell'ultima riunione di maggioranza, ieri, dedicata alle presidenze delle commissioni consiliari del Comune di Latina. Una riunione tumultuosa, terminata con un nulla di fatto, dopo ......questa serie spagnola prodotta da HBO nel 2020 ma approdata solo in questi giorni in. " 30 ...ribelle in un ' epoca con pochi sopravvissuti ancora in grado di opporsi al lato oscuro della. ...Tra i relatori i capigruppo diLicia Ronzulli e Paolo Barelli che hanno ribadito "l'importanza di questa legge come una delle priorità per, oltre che una necessità per il ...

In commissione manca Forza Italia, sconfitta la maggioranza: la trattativa di Lotito Domani

sono rimasti fuori gli ex leghisti Ivano Job (Coraggio Italia) e Filippo Maturi (Centro Destra), già schierati in favore di Gerosa. Mentre al tavolo era già seduto l'assessore Achille Spinelli, che ...Una discesa in campo "non voglio dire che è una cosa che non mi piace, ma non è una cosa che posso fare". Una scalata ...