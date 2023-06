Formia | napoletani in vacanza mangiano tonno infetto | un morto e tre intossicati

(Di giovedì 22 giugno 2023) Une tre persone in ospedale. E’ questo il drammatico bilancio dell’intossicazione da botulino di cui sono rimaste vittime due coppie di amici. Tuttiin. A perdere la vita un 70enne.fatale adal: une tre in ospedale Il calvario è iniziato martedì scorso L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

TONNO TOSSICO: RICOVERATI QUATTRO SETTANTENNI Latina Tu

LATINA – Non ce l’ha fatta uno degli intossicati da botulino. Il 70enne era stato ricoverato venerdì nella Rianimazione dell’ospedale Goretti di Latina dopo che il martedì precedente si era presentato ...Non ce l’ha fatta uno degli intossicati da botulino. L’uomo, 70 anni, era stato ricoverato a Formia martedì scorso dopo aver mangiato del tonno sott’olio fatto in casa.