(Di giovedì 22 giugno 2023)– Avevano deciso di affittare casa aper trascorrervi quindici giorni di vacanza. Per farlo avevano deciso di portare da Napoli alcune confezioni di tonno sott’olio preparato in casa. Questa scelta è costata ora la vita ad un uomo di 70 anni, intossicato mortalmente da. L’anziano, con tre bypass cardiaci, è deceduto L'articolo Temporeale Quotidiano.

Formia / Intossicazione da botulino: morto all’ospedale “Santa Maria Goretti” uno dei quattro turisti Temporeale Quotidiano

Mangia tonno sott'olio fatto in casa, morto un 70enne della provincia di Napoli. Altri tre ricoverati per intossicazione da botulino ...Un 70enne di Napoli, rimasto intossiccato dal botulino, è morto mentre era ricoverato in Rianimazione all'ospedale Goretti di Latina. Come riporta LatinaToday, il caso risale allo scorso venerdì. L'uo ...