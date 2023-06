Foresta Pluviale | non solo l’Amazzonia è a rischio

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 22 giugno 2023) Oggi, 22 giugno, è la Giornata Mondiale della, il “World Rainforest Day”, istituito a partire dal 2007 dall’associazione “Rainforest Partnership“. 60,6 chili. E’ la quantità di soia pro capite che consuma all’anno ogni cittadino dell’Unione europea. Potrebbe sembrare un numero come un altro e, invece, è esattamente la cifra che descrive il nostro impatto sulla dezione delè il più grande polmone verde del mondo e il più a(Ansa)Perché? Perché la soia è il principale mangime animale utilizzato per produrre prodotti lattiero-caseari, pesce, carne di maiale, manzo e pollo. E, secondo i dati del 2018, più dell’11% della soia importata in Europa proveniva dalla zona amazzonica. Nel “World Rainforest Day” nessun dato più di questo ...