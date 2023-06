Fondi | borse di studio per gli studenti delle scuole superiori | pubblicato il bando

(Di giovedì 22 giugno 2023)– È disponibile dal 20 giugno 2023, sull’albo pretorio del Comune di, il nuovoper l’erogazione didiriservate agli, statali o paritarie, residenti nel Comune di. Documentazione da allegare alla domanda -attestazione I.S.E.E. per la determinazione della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare, in corso di validità, non superiore ad € 15.748,78; -documento di identità in corso di validità e codice fiscale del genitore/tutore e dello studente (in caso di studente minore); -documento di identità in corso di validità e codice fiscale dello studente Le domande per la concessione dei contributi per l’anno scolastico 2022/2023, dovranno ...

Borse di studio per gli studenti delle scuole superiori (anno 2022 ... Comune di Fondi

