Foiano di Val Fortore | terza edizione del festival ecologico “Feo Fest”

(Di giovedì 22 giugno 2023) Comunicato Stampa – Ufficio Comunicazione e Promozione – Comune didi ValFeoè unculturale nato nel 2021 come proposta del Collettivo GEA, giunto alla suae quest’anno denominato Arcipelago Tradizione. Organizzato e … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

Benevento . Ieri sera 20 giugno presso il campo di calcio a sette didiFortore si è svolta una bella iniziativa organizzata e promossa dalla locale Amministrazione Comunale per soffermare l'attenzione su ogni forma di violenza. Attori e protagonisti sul ...diFortore . Tutto pronto per domani sera, fischio d'inizio ore 20,00 presso il campo sportivo polivalente didiFortore, per 'un calcio alla violenza', l'evento che vedrà '...... Arezzo, Bibbiena, Capolona, Caprese Michelangelo, Castel Focognano, Castelfranco Piandiscò, Castiglion Fibocchi, Cavriglia, Chiusi della Verna, Civitella inChiana, Cortona,della Chiana, ...

Comunicato Stampa del 21 giugno 2023 - un calcio alla violenza ... Agenparl

A Foiano di Val Fortore, l'amministrazione comunale ha organizzato una partita di calcio per dire 'no' alla violenza. L'iniziativa denominata 'Un calcio alla violenza' ha visto sfidarsi la squadra dei ...Comunicato Stampa Ieri sera 20 giugno presso il campo di calcio a sette di Foiano di Val Fortore si è svolta una bella iniziativa organizzata e promossa dalla locale Amministrazione Comunale per soffe ...