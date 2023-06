Flirta con una modella di Onlyfans e va al concerto dei Blink 182 mentre il patrigno è intrappolato nel sottomarino Titan | scoppia la polemica

(Di giovedì 22 giugno 2023) Il papà miliardario èin fondo all’oceano e rischia la vita, ma il figliastrocon unadie va aldei182. La vicenda dei ricconi inglesi Harding mostra che i soldi spesso oltre a non fare la felicità rendono anche piuttosto sciocchini e superficiali.ilHamish Harding è tra i cinque miliardari a bordo del, disperso nei fondali dell’Atlantico e con una scorta di ossigeno oramai ridotta a poche ore, il figliastro Brian prima invita tutti a pregare per il padre poi sui social si dedica alle paturnie più esibizioniste. Intanto ricordiamo che ilera partito qualche giorno fa con cinque miliardari che avevano pagato ...

