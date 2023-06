Firenze Diego Rojas Chaigneau | esce in radio il nuovo singolo “La tempesta”

(Di giovedì 22 giugno 2023) Da venerdì 23 giugno 2023 è disponibile in rotazionefonica “La”, ildi. Il brano “La” estratto dall’album “Sentieri” è una ballad rock impreziosita dalla chitarra elettrica di Tommaso Agnello e il basso di Alessandro Corsi. La canzone racconta le tempeste interiori da affrontare, i propri fantasmi o scheletri nell’armadio. Quando siamo nell’occhio del ciclone tendiamo per paura ad aggrapparci alla persona più vicina, spesso il nostro partner. Con questo pezzo il cantautore vuole dare risalto al pensiero di un compagno o di una compagna che con dolcezza dice al partner: “Io ci sarò sempre per te, ma se la tuafosse molto forte, potrei perderti di vista, tra la nebbia e ...

...Week) che ha preso vita nella cornice rinnovata dell'ala B4 di Manifattura Tabacchi ain ... la collaborazione con lo stylist Serge Girardi e la partecipazione diDolcini che ha guidato i ......53 euro ciascuno, uno a San Martino di Lupari (Padova), nel punto vendita Sisal diPilotto in ... LOTTO, LE RUOTE BARI 41 79 77 57 65 CAGLIARI 3 90 70 79 1370 31 81 2 32 GENOVA 3 47 76 58 ...A Napoli, per un concerto in programma allo StadioArmando Maradona, è stato avvistato anche ... Come prima cosa è andato aper una visita alle Cappelle Medicee , poi è andato a divertirsi ...

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, a Gubbio per presentare il suo libro con Diego Guerrini e Marco Vinicio Guasticchi Vivo Gubbio

Presenti emittenti da tutto il mondo per la finale del calcio storico. Gli appuntamenti per il giorno del Santo Patrono: corteo, musei aperti e palio remiero in Arno ...Firenze, 21 giugno 2023 - Un cartellone con 53 concerti, di cui 14 a Firenze (26%), 30 in Toscana (57%) e nove in altre località fuori dalla regione (17%). E' quanto propone la nuova stagione concerti ...