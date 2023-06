Fiorentina | Retegui favorito in attacco | la situazione

(Di giovedì 22 giugno 2023) Lapotrebbe sacrificare l’attaccante Arthur Cabral e tra i favoriti per sostituirlo ci sarebbeLapotrebbe sacrificare l’attaccante Arthur Cabral e tra i favoriti per sostituirlo ci sarebbe MateoSecondo quanto riportato dal La Nazione, infatti l’attaccante italiano sarebbe il primo della lista di Pradé per l’della Viola. Oltre a lui ci sarebbero anche Arnautovic del Bologna e Dia della Salernitana.

è in orbita Serie A da tempo,e Lazio sono due tra i club maggiormente accostati all'italo - argentino oltre all'Inter.Commenta per primo Roberto Mancini ha ipotizzato per Mateoun futuro in Europa che possa portarlo a giocare con continuità in un calcio più vicino a ... con Inter,e Milan che l'hanno ...... in attacco, si tratta di Boulaye Dia che pare sia il primissimo nome sulla lista dellaper l'attacco. Oltre a Nzola e, quello dell'ex Villarreal è da settimane uno degli ...

Intervenuto all'emittente Direct Tv Sport Argentina, il presidente del Tigre Ezequiel Melarana ha fatto il punto della situazione a proposito del futuro di Mateo Retegui, uno ...Retegui, oriundo della Nazionale di Mancini, è corteggiato in Italia da diversi club: anche l'Inter. Il presidente del Tigre annuncia l'addio ...