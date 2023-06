Fiorentina alla ricerca di un centrocampista Bagarre per un mediano dello Stella Rossa

...finora non ha confermato i numeri ottenuti nei primi anni di Serie A con la maglia della. oltre al cartellino di Casadei, talento italiano che si sposerebbeperfezione con il nuovo ...... secondo quanto scrive oggi l'edizionedella 'Repubblica': viene indicato che la piccola ... sbagliata, nel volantino Persone vicinemamma di Kata dicono che per loro via Monteverdi era ...Tradotto: okpartenza del mediano, ma ad un prezzo ragionevole. Che magari non saranno i 40 ... ma nei piani dellanon dovrebbe scendere di molto sotto i 30 milioni . Sta qui il ...

Zaniolo: Juventus destinazione preferita. Ma non chiude la porta alla Fiorentina Fiorentina.it

Queste le sue parole: “Fa molto piacere essere accostati ad una squadra importante come la Fiorentina, lusinga. Al 99,9% però tornerà alla Juventus e ci resterà per quello che ci hanno detto, poi ci ...L’Inter Under-17 allenata da mister Tiziano Polenghi vince in semifinale contro la Fiorentina grazie alla doppietta del giovane Matteo Lavelli. I giovani… Leggi ...