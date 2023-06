Figli coppie gay | la ministra Roccella | “Sanatoria per i figli nati con l’utero in affitto | la Corte di Strasburgo ci dà ragione”

Continueremo a batterci - ha proseguito - per il matrimonio egualitario, per il pieno riconoscimento deidelleomogenitoriali, anche alla luce di queste decisioni che piovono come massi ...... l'adesione del consiglio al Palermo Pride e la tutela deie delle figlie delleomogenitoriali. Ritengo infatti che sia arrivato il momento di andare oltre questo scontro e prendere atto ...... come testimoniano le azioni dell'Esecutivo per annullare o negare la registrazione deidiomogenitoriali. C'è uno spudorato attacco in corso: stiamo tornando indietro. Sarebbe bello che ...

Il Tribunale di Milano ha ritenuto ammissibile il ricorso proposto dalla procura con cui è stato chiesto l'annullamento dell'atto di nascita formato all'estero di un minore figlio di una coppia di uom ...Clara Chia e Gerard Piqué fanno ormai coppia fissa ma Shakira vuole tutelare i propri figli. La star colombiana ha stabilito una condizione per concedere al calciatore di passare tempo con Milan e ...