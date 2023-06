Figc | il 26 giugno la riunione del Consiglio Federale

(Di giovedì 22 giugno 2023) E’ stata convocata per le ore 10 di lunedì 26ladel. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, oltre all’approvazione del verbale delladello scorso 30 maggio e alle comunicazioni del presidente, i seguenti punti: informativa del segretario generale; nomine di competenza; modifiche regolamentari; garanzie, sanzioni e modalità di liquidazione dei rapporti connessi alla campagna tesseramenti e trasferimenti delle società di Serie A femminile 2023/2024; aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte generale e parte speciale (D.Lgs. 231/2001); date dell’attività agonistica ufficiale Stagione Sportiva 2023/2024 per i Campionati Nazionali; varie ed eventuali. SportFace.

per Reggina e Lecco il rischio di non essere ammessi e, nel caso dei lombardi, di ripartire addirittura dai dilettanti (non avendo presentato una contestuale richiesta di iscrizione alla Serie C) è ...