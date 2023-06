Fifa 23 SBC Samuel Umtiti Shapeshifters

Questo è stato reso disponibile come, ovvero sfida creazione rosa.Questo è stato reso disponibile come, ovvero sfida creazione rosa.

Fifa 23 SBC Giocatore a scelta TOTS o squadra 1 Mutaforma 92+ FUT Universe

Samuel Umtiti FIFA 23 Shapeshifters SBC went live June 22 on the penultimate day of Shapeshifters Team 1. Shapeshifters is the first Ultimate Team promotion this summer for FIFA 23. The promotion is ...Following an error with the FIFA 23 92+ TOTS or Shapeshifters Team 1 Player Pick SBC, EA Sports has been forced to remove the content and promise compensation for the impacted players. EA has come ...