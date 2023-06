Fidanzata in Affitto | un’altra prova impeccabile di Jennifer Lawrence

Seguono in classifica i soliti blockbuster Spider - Man: Across the Spider - Verse, La sirenetta e Transformers " Il Risveglio , prima di altri due esordi:in, sesto con 31mila ...in', titolo originale 'No Hard Feelings', è la nuova commedia interpretata da Jennifer Lawrence e diretta da Gene Stupnitsky ('Good Boys " Quei cattivi ragazzi'). Nel cast anche ...in, una commedia riuscita a metà costruita attorno alla sua star. Jennifer Lawrence è l'assoluta protagonista di un film totalmente calato nella sua generazione, cioè quella dei ...

Jennifer Lawrence fidanzata in affitto, risate e nudità Agenzia ANSA

“Fidanzata in affitto”, titolo originale “No Hard Feelings”, è la nuova commedia interpretata da Jennifer Lawrence e diretta da Gene Stupnitsky (“Good Boys – Quei cattivi ragazzi”). Nel cast anche ...Elemental apre al primo posto al box office nella giornata del 21 giugno. Il nuovo film della Pixar incassa quasi 300000 euro e si piazza davanti a The Flash, che supera il milione e mezzo di euro di ...