Fiamme nella notte ad Anzio | completamente distrutta l’ex Bodeguita | è il secondo incendio in 48 ore

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 22 giugno 2023) Ancora unal, ad. Il fuoco hadistrutto, a distanza di poche ore dal precedente, quello che rimaneva della struttura sulla spiaggia della Riviera Mallozzi, in pieno centro città di. Il rogo è scoppiato, così come la volta precedente, in piena, allarmando i vicini di casa che hanno immediatamente chiamato i soccorsi.altissime, questa volta, che hanno avvolto il locale, radendolo al suolo. Exnel mirino? Solo latra il 19 e il 20 giugno, intorno alle 4.20 di martedì, era arrivata la segnalazione di unalle forze dell’ordine. Sul posto erano giunti i vigili del fuoco e gli agenti della ...