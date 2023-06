FI | Tajani dà la carica ai suoi | «Unità interna e lealtà al governo Nel ’24 faremo il congresso»

(Di giovedì 22 giugno 2023) Forza Italia serra i ranghi e prova a ripartire. Orfano da una settimana di Silvio Berlusconi, il movimento azzurro si accinge a vivere una stagione intensa ed impegnativa. C’è da modellare un partito, dandogli una struttura più collegiale e territorialmente radicata. Una missione non impossible, ma neanche facilissima, che incombe soprattutto sul ministro degli Esteri Antonio. In un’intervista a Mattino Cinque News, programma della rete ammiraglia del gruppo Mediaset, l’attuale reggente ha dapprima smentito l’esistenza di «fibrillazioni interne» per poi scandire le tappe che presto porteranno Forza Italia a definire i propri equilibri. Il traguardo finale sarà ilnazionale, cheipotizza per il 2024, possibilmente prima delle elezioni europee («sarebbe un fatto positivo»).intervistato ...

FI, Tajani dà la carica ai suoi: «Unità interna e lealtà al governo. Nel ... Secolo d'Italia

