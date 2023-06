(Di giovedì 22 giugno 2023) Per laal parco ihanno sfoggiato outfit sbarazzini e leggeri. Mamma Francesca Ferragni ha indossato un abito rosso floreale con le spalline sottili, per il festeggiato è stato scelto ...

Per laal parco ihanno sfoggiato outfit sbarazzini e leggeri. Mamma Francesca Ferragni ha indossato un abito rosso floreale con le spalline sottili, per il festeggiato è stato scelto un ...Noto, come iRispetto alla scelta della location delle nozze la Seredova aveva svelato. '...figli) per partecipare alle ultime prove affinché tutto sia perfetto anche nel momento della. ...Noto, come iRispetto alla scelta della location delle nozze la Seredova aveva svelato. '...figli) per partecipare alle ultime prove affinché tutto sia perfetto anche nel momento della. ...

Ferragnez in festa per il primo compleanno di Edoardo TGCOM

Il figlio di Francesca Ferragni spegne la sua candelina Chiara Ferragni gasatissima in versione zia si è spupazzata il nipotino e i suoi due figli, Leone e Vittoria, aiutata dalla nonna Marina Di Guar ...Alena Seredova e Alessandro Nasi si sono sposati. La coppia ha detto sì a Noto dopo 8 anni di fidanzamento e una figlia, Vivienne Charlotte nata nel 2022. La sera prima delle nozze, i due festeggiano ...