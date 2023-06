‘Fatebenefratelli’ | giovedì 29 giugno il concerto dell’orchestra Sirio

(Di giovedì 22 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minuti29alle ore 19.45, nell’ambito delle iniziative per il 130° dalla Fondazione dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli, l’Auditorium Fra Pietro Maria dè Giovanni (in viale Principe di Napoli a Benevento) ospiterà l’Orchestradiretta dal Maestro Sergio Fanelli. Si tratta di un omaggio che il Superiore Fra Lorenzo Antonio Gamos ha voluto fare all’intera comunità deiFatebenefratelli di Benevento ed ai cittadini del capoluogo sannita che potranno accedere liberamente fino ad esaurimento posti. Nel corso della serata saranno proposto musiche di Stamitz, Bizet, Menken, Hartmann e Shostakovich, eseguite dai giovani allievi del M° Fanelli, sotto l’attenta ed esperta guida del Primo Violino e maestro collaboratore Alba Paradiso. Sin dagli esordi l’Orchestra d’Archi ...

...di 25 anni è stato accoltellato in via Giambellino a Milano nella notte tra mercoledì e15 ...non sono ancora chiari e sul fatto sono in corso accertamenti da parte di via. ...A moderare la serata, l'ex sindaco di Lecco, Virginio Brivio VALMADRERA -sera, 8 giugno, si è svolta - presso il Centro Culturaledi Valmadrera - l'incontro proposto dalle associazioni 'I Popolari' e 'Libertà e Democrazia', con la partecipazione di ...... la sospensione, notificatadal Commissariato Quarto Oggiaro, si è resa necessaria perché ... conclude la nota di via. ...