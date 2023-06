Fabri Fibra e Nesli | morto il papà Ivaldo Tarducci Il ricordo commosso | ' Persona fantastica'

(Di giovedì 22 giugno 2023) Si è spento all'età di 96 anni, ildei due cantanti. Per tanti anni ha avuto un negozio di abbigliamento lungo il corso di Senigallia , in provincia di ...

Si è spento all'età di 96 anni Ivaldo Tarducci , il papà dei due cantantie Nesli . Per tanti anni ha avuto un negozio di abbigliamento lungo il corso di Senigallia , in provincia di Ancona . Il negoziante ha vestito intere generazioni vendendo jeans e abiti ...Lutto pere Nesli : all'età di 96 anni è morto il padre Ivaldo Tarducci . Entrambi i cantanti lo hanno salutato tramite i loro account Instagram e, anche per questo motivo, è riemerso il loro ...E' una giornata molto triste per i due rappere Nesli, per la perdita del padre Ivaldo Tarducci . Il primo a commentare la scomparsa del genitore è stato il figlio minore attraverso un post pubblicato su Instagram : 'Ti voglio bene, ...

Morto il padre di Nesli e Fabri Fibra. Il post: «Ciao Pa’... buon viaggio» Corriere della Sera

Lutto a Senigallia per la scomparsa di Ivaldo Tarducci Il commerciante, padre dei cantanti Fabri Fibra e Nesli, aveva 96 anni 4.772 Letture Cronaca Lutto a Senigallia per la scomparsa di… Leggi ...Lutto per i rapper Nesli e Fabri Fibra: la notte scorsa è morto il padre dei due artisti, Ivaldo Tarducci, 96 anni, commerciante in un negozio di abbigliamento a Senigallia. Nessuno dei due figli, che ...