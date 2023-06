F1 | GP Italia 2023 | in vendita altri 15mila biglietti per la gara di Monza

(Di giovedì 22 giugno 2023) Sono stati messi inper il GP d’di Formula 1, in programma all’autodromo nazionale didall’1 al 3 settembre. Tali tagliandi, acquistabili dalle ore 12 di oggi, giovedì 22 giugno, sono relativi alle tribune Biassono, Roggia, Lesmo, Serraglio, Ascari, i gradoni della Parabolica e il prato. Per comprarli bisogna andare sunet.it o ticketone.it. Finora isono disponibili per la giornata di domenica, in cui ci sarà il Gran Premio alle ore 15. Nei giorni precedenti spazio invece alle libere 1 e 2 (rispettivamente alle 13:30 e alle 17 di venerdì), alle libere 3 (sabato alle 12:30) e alle qualifiche (sempre sabato, alle 16). SportFace.

In particolare, secondo i dati del ministero della Salute, nel 2020 (primo anno della pandemia), rispetto al 2019, insono stati oltre 1,57 milioni i ricoveri programmati in meno; per gli ...La donazione a sostegno dell'Arcigay, principale associazione Lgbtqia+ italiana senza scopo di lucro, "andrà a far conoscere il lavoro dei centri antidiscriminazioni sparsi in tutta", spiega ...Per domani prevista invece inla giornata più calda dall'inizio dell'anno. Sono previsti 40 gradi ad Agrigento, poi seguiranno Bari, Foggia e Siracusa con 39, Andria, Barletta, Caltanissetta, ...

Nations League volley 2023, Italia-Cina oggi in tv: dove vederla in diretta Today.it

Xbox Series X ha avuto più volte delle variazioni di prezzo, ma finora non era mai stato coinvolto il mercato europeo. La console principale di Xbox, che ora è facilmente… Leggi ...Previsioni meteo Italia SITUAZIONE. Il meteo prevede per domani la giornata di caldo peggiore poi si andrà verso una progressiva normalizzazione a iniziare dal Nord per l’ingresso di… Leggi ...