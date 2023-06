(Di giovedì 22 giugno 2023) Il 39enne svizzero darà una mano in vista dell'ingresso nel circus nel 2026 VERONA -compie un ulteriore passo in vista della partecipazione dal 2026 al Mondiale di Formula 1ndo un ...

... afferma Oliver Hoffmann, membro del board per lo sviluppo tecnico diAG. In qualità di ex collaudatore e terzo pilota del team Red Bull, Jani ha trascorso molte ore al simulatore. Quale pilota ...... afferma Oliver Hoffmann, membro del board per lo sviluppo tecnico diAG. In qualità di ex collaudatore e terzo pilota del team Red Bull, Jani ha trascorso molte ore al simulatore. Quale pilota ...

F1: Audi ingaggia Neel Jani, sarà pilota simulatore sviluppo power unit Tiscali

Il 39enne svizzero darà una mano in vista dell'ingresso nel circus nel 2026 VERONA (ITALPRESS) - Audi compie un ulteriore passo in vista ...