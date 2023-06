ExpoTraining e FondItalia | Italia ha urgenza di lavoratori preparati e competenti

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 giugno 2023) Roma, 22 giu. (Adnkronos/Lab) - Sono oltre 230mila i posti di lavoro vacanti che le aziende non riescono a coprire per mancanza di disponibilità. La fotografia scattata da Unioncamere-Anpal, attraverso il sistema informativo Excelsior, ha, inoltre, evidenziato un aumento rispetto al 2022 di 7 punti percentuali passando dal 38,6% del 2022 al 45,6% di quest'anno. Per il 13,5% delle aziende interessate dall'indagine di Unioncamere la carenza di assunzioni è dovuta alla preparazione inadeguata dei candidati. Il lavoro, dunque, c'è ma non si trovanoalle necessità aziendali. Con il rischio, nel 2024, di perdere ulteriore terreno perché, come ha evidenziato la Banca d', gli oltre 300mila posti di lavoro ad alto valore aggiunto che saranno creati grazie ai fondi del Pnrr per accompagnare le ...