Expo 2030 Salvini | Sono il primo supporter di Roma

(Di giovedì 22 giugno 2023) , Ho visto come ha cambiato Milano – “ile promoter diper, a costo di passare per stalker, perché ho visto comeha cambiato Milano e vorrei succedesse lo stesso anche qui. Non dobbiamo avere paura dei petrodollari di Riad perché i due dossier nonminimamente paragonabili”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo(nella foto), durante l’inaugurazione del cantiere della futura stazione di piazza Venezia della metro C di. (Mgn/ Dire)

E se il Worlddovesse essere effettivamente assegnato a Busan la Corea del Sud avrà l'opportunità di cementare ulteriormente il suo ruolo di leader in un mondo che, come citato nella sua ...... dice Giorgia Meloni all'ambasciata d'Italia a Parigi, la sera, durante il ricevimento per la candidatura di Roma a. Poco prima la premier italiana aveva incontrato all'Eliseo il ...La candidatura di Roma per l'è ufficiale ed il governo si sta muovendo per riuscire a portare a casa un risultato che, almeno sulla carta, sembra essere particolarmente importante. A garantire l'appoggio di Roma alla ...

Expo 2030, show di Roma a Parigi. Ma Macron appoggia Ryiad RomaToday

Dalla Sorbona di Parigi il presidente della Corea del Sud ha lanciato l'idea di un'istituzione globale sotto l'egida dell'Onu. Una proposta strettamente collegata alla candidatura core ...Roma, 22 giu. (askanews) - "Ringrazio il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva per il sostegno all'Italia e a Roma nella competizione per Expo ...