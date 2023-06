Expo 2030 | Lula | ' appoggeremo la candidatura di Roma'

La candidatura di Roma per l'ha trovato un'importante assist nel presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva. "Appoggeremo l'Italia!', ha detto Lula rispondendo all'ANSA nella conferenza stampa a Roma prima di ...Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha assicurato oggi l'appoggio del suo paese alla candidatura di Roma per l'. Gualtieri riceve Lula in Campidoglio: "Il Brasile valuta con attenzione la candidatura di Roma a" a cura della redazione Roma 21 Giugno 2023Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha assicurato oggi l'appoggio del suo paese alla candidatura di Roma per l'. "Appoggeremo l'Italia!', ha detto ad una domanda dell'ANSA nella sua conferenza stampa a Roma prima di partire per Parigi. Lula ha ricordato l'incontro con il sindaco Gualtieri, come un ...

Expo 2030, show di Roma a Parigi. Ma Macron appoggia Ryiad RomaToday

Il Brasile darà il suo appoggio alla candidatura di Roma a Expo 2030. Lo ha annunciato il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, che ha tenuto oggi una conferenza stampa al termine del suo ...Home Economia urbana Incontro Lula-Gualtieri: il Brasile appoggia la candidatura di Roma all’Expo 2030 – VIDEOGALLERY Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula ...