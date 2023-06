Europeo Under 21 | LIVE Francia-Italia 1-1 al 45' | Pellegri risponde a Kalimuendo

FOTOGALLERY %s Foto rimanenti Calciomercato I giocatori dell'Euro U21 protagonisti del mercato Impegnati sul campo nel corso dell'21, saranno anche protagonisti del calciomercato estivo.L'Inghilterra guida il girone C dell'di calcio21 grazie al 2 - 0 sulla Repubblica Ceca, a Batumi (Georgia), con i gol - entrambi nella ripresa - di Ramsey e Smith Rowe. Nello stesso girone è terminato 1 - 1 il match tra ...Quella di Yann Aurel Bisseck in particolare, che ha bagnato l'esordio al Campionato21 con una prova a tutto tondo, nel bene e nel male. La Germania ha iniziato il suo cammino contro ...

LIVE Francia-Italia 1-1: Pellegri di testa risponde a Kalimuendo! La Gazzetta dello Sport

Europei under 21, per gli azzurrini all'esordio l'ostacolo Francia A Cluj, in Romania, stasera prima partita del girone. Il 25 giugno c'è la Svizzera, il 28 ultimo match contro la Norvegia. Nella ...Tra poco andrà in scena il match valido per i gironi degli europei Under 21, Francia-Italia. Ricordiamo che le due squadre si sono affrontate faccia a faccia in altre tre occasioni: nel 1988, nel 1994 ...