Europeo Under 21 | Italia ko all'esordio con la Francia | ma l'arbitro è un disastro

L'21 senza Var e goal line technology:praticamente il torneo della parrocchia.#FranciaItalia- Fabrizio Biasin (@FBiasin) June 22, 2023 #FranciaItalia Com'è bello il calcio senza il VAR, ...Grave errore arbitrale sul gol del 2 - 1 della Francia nella sfida della prima giornata dell'21 contro l' Italia . Il gol di Barcola, che ha rubato palla in area dopo una follia di Udogie, è stato viziato da un fallo non fischiato su Okoli a inizio azione. A centrocampo, infatti,...

Europeo Under 21, l'Italia ci prova ma arbitro e tecnologia negano il pareggio: 2-1 per la Francia | Primapagina ... Calciomercato.com

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - L'Inghilterra guida il girone C dell'Europeo di calcio Under 21 grazie al 2-0 sulla Repubblica Ceca, a Batumi (Georgia), con i gol - entrambi nella ripresa - di Ramsey e Smith ...Italia a dir poco sfortunata e di sicuro arrabbiata nella prima partita degli Europei Under 21: la Nazionale di Paolo Nicolato recrimina per un calcio di rigore negato e un possibile fallo sull'azione ...