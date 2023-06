Europei Under21 | Paolo Nicolato dopo il ko con la Francia | “Faccio fatica a parlare della sfida | gli episodi hanno inciso parecchio”

(Di giovedì 22 giugno 2023) L’Italia esce sconfitta e ferita dalla partita contro lanel debutto agliin Romania e Georgia. Ko per 2-1 al debutto, viziato da alcune decisioni arbitrali dimostratesi sbagliate, come nel caso del rigore non dato per tocco di mano a Kalulu, al gol non assegnato a Bellanova e al fallo non fischiato di Gouiri poco primarete decisiva. Anche il CTnon può esimersi da quanto accaduto ai microfoniRai: “partita. Non è mia consuetudinedi queste cose, ma ho avuto l’impressione che gli. Abbiamo perso da ...

