Europei Under 21 oggi | chi gioca | calendario partite 22 giugno | orari | tv e streaming

(Di giovedì 22 giugno 2023) Quest’, giovedì 22, andrà in scena per il secondo giorno consecutivo dopo le prime gare, l’Europeo21. La competizione che si sta svolgendo tra Georgia e Romania da ieri, è ufficialmente iniziato. Le due nazioni ospiteranno la tanto attesa manifestazione e lo faranno sino all’8 luglio, data della Finalissima. Quattro gruppi, da quello A a quello D, 16 squadre coinvolte e pronte a segnare un cammino trionfale. In data odierna dopo le prime quattrodi ieri, scenderanno in campo altre otto Selezioni e tra queste ci sarà anche l’Italia del ct Paolo Nicolato: ma procediamo con ordine. Tre delle quattro gare, si giocheranno a partire dalle ore 18.00. Faranno il loro esordio infatti: la Repubblica Ceca e l’Inghilterra, che si scontreranno nel primo turno dell’Europeo. Allo stesso ...

Esordio con vittoria per la Spagna che si è imposta per 3 - 0 sulla Romania, nella prima giornata di21. Un primo tempo concluso a reti inviolate, nonostante le numerose occasioni, come quella più clamorosa sprecata da Ruiz sul finale del primo tempo: l'attaccante numero 9 si ritrova ... La sblocca Baena, raddoppia Miranda. Il sigillo sul match lo mette proprio il centrocampista del City su punizione, palla battuta e deviata: è 3 - 0. La Spagna si pone così in ...

Rai 1, Rai 2 o RaiSport: dove vedere Italia-Francia agli Europei Under 21 Spettacolo in prima serata OA Sport

Si prosegue anche oggi, giovedì 22 giugno, con l'Europeo Under 21: occhi sulle partite odierne e l'Italia del ct Paolo Nicolato ...