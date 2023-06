Europei Under 21 | la Svizzera supera la Norvegia | Germania bloccata da Israele sbagliando due rigori Bene l’Inghilterra

(Di giovedì 22 giugno 2023) Iniziata la seconda giornata deglidi calcio21 2023, con l’Italia che chiuderà il programma stasera con il match contro la Francia. Intanto, nell’altra partita del girone D, laha avuto meglio dellaper 2-1. Gli scandinavi sono passati in vantaggio con il gol di Emil Ceide, esterno del Sassuolo, che sembrava aver messo sulla giusta strada la partita. Ma i rossocrociati sono riusciti a trovare prima il pari con Ndoie al minuto 36, per poi passare in vantaggio al 56? con Imeri, che manda la selezione di Patrick Rahmen in cima al gruppo D. Nel gruppo C, l‘Inghilterra rispetta il pronostico ed è da sola in testa grazie al successo per 2-0 contro la Repubblica Ceca. Dopo un primo tempo bloccato, Jacob Ramsey riesce a regalare il vantaggio ai Tre Leoni al 47?, con il punto esclamativo che ...

ROMA - Entrano sempre più nel vivo gli21: oggi scendono in campo i Gironi C e D. Si sono da poco concluse Norvegia - Svizzera , Repubblica Ceca - Inghilterra e Israele - Germania . Nel Gruppo D, lo stesso di Francia e Italia ...21, risultati e classifiche gironi . Inter, Bisseck sa anche segnare. I tifosi dell'Inter intanto avranno guardato con interesse il match tra Germania e Israele , terminato in parità ...Francia - Italia, le formazioni ufficiali della sfida valida per il debutto degli Azzurrini nella fase a gironi degli21. Ecco le scelte di Nicolato. L'attesa sta per finire. Manca poco più di un'ora al fischio d'inizio che decreterà l'avvio deglidi Romania e Georgia per l'Italia di Paolo ...

Tutto pronto per l’esordio agli Europei Under 21 degli azzurri di Nicolato, che stasera alle ore 20:45 affronteranno alla Cluj Arena di Cluj la Francia. Quattordicimila gli spettatori previsti per il ...Manca poco all’esordio degli azzurrini agli Europei. Questa sera infatti, l’Italia Under 21 affronterà la Francia nel primo match del girone D. Una sfida subito complicata per i ragazzi di Nicolato ...