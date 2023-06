Europei Under 21 | Francia-Italia 2-1 | arbitro non vede gol azzurri

(Di giovedì 22 giugno 2023) Alla Nazionale del ct Nicolato manca un rigore, nel finale la rete di Bellanova non viene concessasconfitta 2-1 dallanel match d’esordio negli21. A Cluj, in Romania, glini vengono battuti in un match in cui i bleus passano in vantaggio al 22? con Kalimuendo. Al 36? pareggio di Pellegri, a segno di testa. Lafirma il 2-1 decisivo con Barcola al 63? e si aggiudica il match caratterizzato da episodi a dir poco discutibili. L’reclama per un rigore non assegnato per un fallo di mano al 52? e per il gol non assegnato a Bellanova in pieno recupero al 92?: il pallone colpisce il palo e supera la linea di porta, l’non assegna la rete. L’assenza di Var e Goal Line Technology non consente correzioni. ...

Contenuti top media AFP via Getty Images Corpo articolo L'Italia inizia il suo cammino ai CampionatiUEFA21 con una sconfitta contro la Francia. Non basta il colpo di testa di Pietro ...CLUJ - NAPOCA (Romania) - Parte con una sconfitta, colma di rimpianti, l'avventura dell'Italia21 aglidi categoria. A Cluj - Napoca i pari età della Francia, passati in vantaggio al 23' con una magia di Kalimuendo mentre gli Azzurrini protestavano per una trattenuta in area ...Durante il match tra Francia e Italia agli21 c'è stato un episodio molto contestato per gli Azzurri. Anzi, due. Il primo è quello che porta al gol del 2 - 1 dei Bleu con una gamba tesa molto evidente ai danni di Okoli non ...

Diretta Europei U21, Francia batte Italia 2-1, l'arbitro di condanna: segui la partita Corriere dello Sport

L'arbitro Lindhout non si accorge di nulla e lascia giocare. Né gol, né rigore. Var e goal line technology assenti agli Europei Under 21 Lascia basiti la decisione dell'Uefa di rinunciare a Var e goal ...Belgio-Olanda 0-0: tante occasioni, spesso clamorose, ma zero gol e così la sfida tra due delle favorite finisce con un pareggio che potrebbe rivelarsi fastidioso. Georgia-Portogallo 2-0: la prima gra ...