Europei Under 21 | Chicago Fire o Poseidon? La tv del 22 giugno

(Di giovedì 22 giugno 2023) Per la prima serata in tv, giovedì 22su RaiUno alle 20.30 si potrà vedere la partita di calcio21 tra Francia e Italia, valida per la fase a gironi degliU21. In diretta dallo stadio Cluj Arena di Cluj-Napoca (Romania), telecronaca di Luca De Capitani, commento tecnico di Katia Serra Pit Presentation a cura di Simona Rolandi e Antonio Di Gennaro. A Bordocampo Andrea Riscassi, produttore esecutivo Isabella Piemontese Coordinamento Giornalistico Annalisa Bartoli Supervisione di Alessandro Antinelli. RaiTre alle 21.20 proporrà “Prima della messa – Bernstein a Caracalla”. Un viaggio nella realizzazione di un grande spettacolo teatrale, raccontato dalla primissima idea fino al debutto. Il racconto svela tutto ciò che accade prima della messa in scena di “Mass”, ritenuta una delle opere più originali e coinvolgenti del ...

Esordio con vittoria per la Spagna che si è imposta per 3 - 0 sulla Romania , nella prima giornata di21. La sblocca Baena , raddoppia Miranda. Il sigillo sul match lo mette proprio il centrocampista del City su punizione, palla battuta e deviata: è 3 - 0. La Spagna si pone così in ...Esordio con vittoria per la Spagna che si è imposta per 3 - 0 sulla Romania , nella prima giornata di21. Un primo tempo concluso a reti inviolate, nonostante le numerose occasioni, come quella più clamorosa sprecata da Ruiz sul finale del primo tempo: l'attaccante numero 9 si ritrova ...Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Romania - Spagna, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023. Romania: Popa 5.5, Pantea 6, ...

Da Carnesecchi a Pellegri, passando per la stella Tonali: ecco i 23 di Nicolato La Gazzetta dello Sport

Prosegue l'Europeo Under 21 e oggi, giovedì 22 giugno, sarà il momento di esordire per l'Italia del ct Paolo Nicolato contro la Francia ...Comincia il campionato Europeo Under 21 per l'Italia di Paolo Nicolato, che questa sera alle 20.45 affronterà i pari età della Francia al Cluj Arena. Tra gli azzurri due granata, che partiranno dalla ...