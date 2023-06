Europei Under 21 2023 | gli errori arbitrali condannano un’ottima Italia | vince la Francia 2-1

(Di giovedì 22 giugno 2023) L’esce sconfitta contro ladalla prima giornata dell’Europeo21. 2-1 il risultato a favore dei transalpini. Match viziato da tre gravi sviste, non correggibili a causa dell’assenza del Var e della tecnologia.che parte meglio e trova il vantaggio con un bel tacco di Kalimuendo al 23?. Gli azzurrini escono alla lunga distanza e prima trovano il pareggio con Pellegri al 36? e poi chiudono il primo tempo in crescendo. Nella seconda frazione Kalulu tocca di mano in area su calcio d’angolo di Tonali ma il fischietto olandese non vede il fallo del francese. La partita si innervosisce e latrova il gol del 2-1 al 62? con Barcola, che approfitta di un errore di Udogie in area per battere Carnesecchi. Sull’azione del gol il ...

Durante il match tra Francia e Italia agli21 c'è stato un episodio molto contestato per gli Azzurri. Anzi, due. Il primo è quello che porta al gol del 2 - 1 dei Bleu con una gamba tesa molto evidente ai danni di Okoli non ...CLUJ - NAPOCA (Romania) - La Francia è passata in vantaggio al 62' contro l' Italia (2 - 1) nel match di debutto negliU21 ma con giallo e polemiche. Infatti la rete realizzata da Barcola nasce da un errore di Udogie ma l'azione viene viziata da un fallo dei francesi non fischiato dal direttore di gara. Okoli ...Tante critiche in occasione del match della fase a gironi degli21, in corso di svolgimento in RomaniaQuante proteste per Francia - Italia. L'arbitro olandese, Lindhout, è finito nel mirino della critica in occasione del match che si sta giocando ...

Diretta Europei U21, Francia-Italia 2-1 LIVE: segui la partita Corriere dello Sport

Italia a dir poco sfortunata e di sicuro arrabbiata nella prima partita degli Europei Under 21: la Nazionale di Paolo Nicolato recrimina per un calcio di rigore negato e un possibile fallo sull'azione ...La Francia si è imposta 2-1 contro l’Italia nella partita d’esordio degli Europei Under 21. A decidere sono stati i gol di Kalimuendo, Pellegri e Barcola. A far discutere sono però gli episodi ...