Europei U21 | Italia derubata dalla Francia | 1-2 dopo un arbitraggio vergognoso

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 giugno 2023) Un’sconfitta, ma non nell’animo. Amarissimo il debutto degli azzurrini di Paolo Nicolato agliUnder21 contro la: a Cluj arriva una sconfitta per 2-1 non meritata per quanto visto tecnicamente al cospetto di una delle favorite della competizione. E con l’arbitro Lindhout che, soprattutto nel secondo tempo, ne combina di ogni, negando un rigore solare agli azzurri e non convalidando un gol buono, seppur senza l’aiuto di Var e della Goal Line Technology. Nicolato sceglie il solito 3-5-2 per il debutto continentale, con Pirola assieme ad Okoli e Scalvini in difesa. Sulla sinistra Udogie vince il duello con Parisi, mentre in avanti le sorprese maggiori, con la coppia inedita Pellegri-Cambiaghi. Nellaparte invecepanchina Rayan Cherki, con Kalimuendo riferimento centrale ...