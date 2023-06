Europei U21 | Francia batte Italia 2 - 1 | l' arbitro condanna gli Azzurri Rivivi la diretta

Ma senza Var e Goal line tecnology, assenti negli stadi datati di Romania e Georgia che ospitano gli, tutto era affidato all'arbitro e i suoi assistenti, che in un paio di situazioni devono ...CLUJ (Romania) - Esordio amarissimo agliUnder 21: gli Azzurri vengo sconfitti dalla Francia, ma hanno moltissimo da recriminare; domenica contro la Svizzera la squadra di Nicolato dovrà ottenere un risultato positivo per restare in ...Le parole di Paolo Nicolato, commissario tecnico dell'Italia, dopo la sconfitta contro la Francia agliPaolo Nicolato, ct dell'Italia Under 21, ha parlato a Rai Sport dopo la sconfitta contro la Francia. LE PAROLE - "Faccio fatica a parlare della partita oggi, non è possibile vedere questi ...

CLUJ (ROMANIA) (ITALPRESS) – La Francia resta in 10 nel finale ma batte 2-1 l’Italia all’esordio degli Europei under 21. Al 36' Pellegri risponde alla rete iniziale di Kalimuendo, ma nel secondo tempo ...La Francia ha battuto 2-1 l'Italia nella prima partita del girone D dell'Europeo di calcio Under 21, giocata a Cluj. Una sconfitta che gli azzurri non hanno meritato, nonostante abbiano affrontato un ...