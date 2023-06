Europei U21 2023 | risultati e classifiche

(Di giovedì 22 giugno 2023) Ie ledella fase finale degliU21, che si svolgono in Romania e in Georgia. Dopo le fasi di qualificazione, ecco che le migliori 16 selezioni si ritrovano e si sfidano per decretare chi è la migliore Under 21 europea. Si parte già mercoledì 22, nel pomeriggio. Ecco tutti ie ledella competizione.Gruppo A Georgia 3 Belgio 1 Olanda 1 Portogallo 0 Gruppo B Spagna 3 Ucraina 3 Romania 0 Croazia 0 Gruppo C Inghilterra 3 Germania 1 Israele 1 Repubblica Ceca 0 Gruppo D Svizzera 3 Francia 3Italia 0Norvegia 0Prima giornata Mercoledì 21 giugno Gruppo A Ore 18:00, Belgio-Olanda 0-0 Ore 18:00, Georgia-Portogallo 2-0 (37? Gagua, 45? Sazonov) Gruppo B Ore 18:00, ...

CLUJ - NAPOCA (Romania) - La Francia è passata in vantaggio al 62' contro l' Italia (2 - 1) nel match di debutto neglima con giallo e polemiche. Infatti la rete realizzata da Barcola nasce da un errore di Udogie ma l'azione viene viziata da un fallo dei francesi non fischiato dal direttore di gara. Okoli ...Alla Cluj Arena, il match valido per la prima giornata deglitra Francia e Italia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Alla Cluj Arena di Cluj - Napoca, Francia e Italia si sfidano nella prima giornata degli. ...CLUJ (Romania) - Sarà un battesimo di fuoco per l' Italia di Nicolato , che esordisce negliUnder 21 contro la Francia di Ripoll. Alle 20.45 il fischio d'inizio del match, contro un avversario forte, ma da affrontare a testa alta. La sfida va in scena alla Cluj Arena, davanti a circa ...

Diretta Europei U21, Francia-Italia 2-1 LIVE: segui la partita Corriere dello Sport

La Francia si è imposta 2-1 contro l’Italia nella partita d’esordio degli Europei Under 21. A decidere sono stati i gol di Kalimuendo, Pellegri e Barcola. A far discutere sono però gli episodi ...L'Italia è stata sconfitta 2-1 nella prima partita del girone D dell’Europeo di calcio Under 21, giocata a Cluj.