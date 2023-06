Europei U21 2023 | così non Var-e! Italia derubata | la Francia passa 2-1

(Di giovedì 22 giugno 2023) Contro la, una delle Nazionali più forti al mondo e fra le principali candidate alla vittoria del torneo, si poteva anche perdere. L’non partiva di certo favorita, del resto. Ma non ci sta perdere. Esordio amaro per gli azzurri agliU21con una sconfitta per 2-1 contro i ‘Bleau’ che si lascia dietro una forte scia di polemiche. Arbitraggio non all’altezza, diversi episodi dubbi (per non chiamarli direttamente errori) e l’assenza di Var e goal line technology a completare il tutto. Saranno felici i trogloditi che vorrebbero meno tecnologia nel pallone e partite decise dagli errori arbitrali. L’va sotto con un gol pazzesco di tacco di Kalimuendo, ma recupera con un colpo di testa di Pellegri. Il gol del vantaggio dei francesi, nella ripresa, è ...

