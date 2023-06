Europei U 21 | Italia sconfitta 2-1 dalla Francia all' esordio

...21 Lascia basiti la decisione dell'Uefa di rinunciare a Var e goal line technology agli... Errori che possono costare il passaggio del turno all', così come la partecipazione ai prossimi ...Alla Nazionale del ct Nicolato manca un rigore, nel finale la rete di Bellanova non viene concessasconfitta 2 - 1 dalla Francia nel match d'esordio negliUnder 21. A Cluj, in Romania, gli azzurrini vengono battuti in un match in cui i bleus passano in vantaggio al 22' con Kalimuendo.Gli episodi arbitrali che hanno deciso Francia -, partita d'esordio degli azzurrini all'Europeo Under 21 La Francia si è imposta 2 - 1 contro l'nella partita d'esordio degliUnder 21. A decidere sono stati i gol di Kalimuendo, Pellegri e Barcola. A far discutere sono però gli episodi arbitrali contro gli azzurrini. L'azione del ...

Al 2' di recupero cross dalla sinistra di Parisi per la testa di Bellanova che colpisce il palo, la palla oltrepassa interamente la linea prima di essere allontanata da Lukeba. Il direttore di gara no ...