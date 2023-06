Europei U 21 | Italia sconfitta 2-1 dalla Francia all’esordio

(Di giovedì 22 giugno 2023) CLUJ (ROMANIA) (ITALPRESS) – Laresta in 10 nel finale ma batte 2-1 l’degliunder 21. Al 36? Pellegri risponde alla rete iniziale di Kalimuendo, ma nel secondo tempo un errore di Udogie e il destro vincente di Barcola valgono i tre punti alla nazionale francese. La squadra di Ripoll, nonostante il rosso a Badè all’83’ e un gol fantasma subito nel recupero, aggancia nel girone D la Svizzera, reducevittoria sulla Norvegia. Alla Cluj Arena la nazionale di Nicolato parte bene e costruisce subito un’occasione su punizione con Tonali, al centro in queste ore di una trattativa avanzata tra Newcastle e Milan. Poi al 21?, il classe 2000 si incarica di un calcio d’angolo, Scalvini svetta di testa ma Chevalier interviene d’istinto e devia in corner. Due minuti dopo la ...

Commenta per primo Allard Lindhout o Byron Moreno Ce lo siamo chiesti a fine partita, quando la Francia, possiamo dire spudoratamente, festeggiava la vittoria sull'nel debutto degliUnder 21. Non è stata una partita, ma uno scandalo, di quelli veri, di quelli che entrano dalla parte sbagliata nella storia del calcio . Quattro episodi decisivi ...Le parole di Paolo Nicolato, commissario tecnico dell'U21, dopo la sconfitta contro la Francia agliU21 Paolo Nicolato, ct dell'Under 21, ha parlato a Rai Sport dopo la sconfitta contro la Francia. LE PAROLE - "Faccio fatica a parlare della partita oggi, non è possibile vedere questi ...Giocare senza Var a questi livelli, dice ancora Nicolato, 'è incredibile' FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Sport Qualificazioni2024, i convocati per- Inghilterra. FOTO ...

Europei Under 21, scandalo Francia-Italia: gol del pari azzurro non visto Tuttosport

Paolo Nicolato fatica a trattenere l'indignazione, dopo il ko della sua Under 21, battuta 2-1 dalla Francia all'esordio dell'Europeo. Italia punita dalla qualità degli avversari, ma anche da diverse ...