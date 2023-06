Europei basket femminile 2023 | Belgio | Francia e Spagna vincono facile | si salva l’Ungheria

(Di giovedì 22 giugno 2023) Nella giornata di oggi si sono giocati i quarti di finale deglidifemminili. Partite che vedevano quattro grandi favorite,e Ungheria, che hanno rispettato i pronostici battendo le rispettive avversarie. Labatte 89-46 il Montenegro dominando dall’inizio alla fine. Top scorer dell’incontro Badiane con 20 punti e 7 rimbalzi. Bene anche Gruda e Fauthoux con 33 punti in due. Kovacevic miglior realizzatrice del Montenegro con soli 9 punti. Transalpine che affronteranno il, che ha vinto 93 a 53 contro la Serbia in un match senza storia. Grande prova di squadra delle fiamminghe con Allemand, Meesseman, Linskens e Vanloo che mettono a referto 58 punti in 4. Tripla doppia per Meesseman che aggiunge ...

TABELLONE Europei basket femminile 2023, ACCOPPIAMENTI SPORTFACE.IT

Si sono completati da poco i quarti di finale dell'EuroBasket Women 2023, che hanno così decretato le quattro Nazionali che passano alle semifinali – in programma sabato 24 Giugno – e che cercheranno ...