Euro U21 | Norvegia - Svizzera 1 - 2 nel girone dell' Italia

(Di giovedì 22 giugno 2023) Laguida ilpeo di calcio Under 21 grazie al successo in rimonta sullanella partita giocata a Cluj, in Romania.per prima in vantaggio con Ceide al 19' ...

La Svizzera guida il girone D dell'Europeo di calcio Under 21 grazie al successo in rimonta sulla Norvegia nella partita giocata a Cluj, in Romania. Norvegia per prima in vantaggio con Ceide al 19' ...... ma anche Christian Pulisic (che è nella lista dei giocatori del Chelsea sul mercato) FOTOGALLERY %s Foto rimanenti Calciomercato I giocatori dell'protagonisti del mercato Impegnati sul ...... potendo contare sulla rosa in assoluto più costosa, che supera i 400 milioni di. In difesa ci ... Le formazioni ufficiali di Francia - Italia FRANCIA(4 - 3 - 3): Chevalier; Kalulu, Badé, ...

Al via gli Europei di calcio Under 21 in Romania e Georgia, archiviate le prime 4 sfide RaiNews

Tre punti per cominciare. E sono tre punti davvero preziosi, quelli conquistati al debutto agli Europei di categoria da una Svizzera Under 21 che però ha dovuto faticare. Infatti non è stata una ...L'attesa è finita, sta per iniziare l'Europeo di categoria per l'Italia U21. Gli azzurrini affronteranno la Francia U21 in questa prima sfida della manifestazione.Non trova spazio dal primo minuto ...