Eurispes-Enpam | tagli a Ssn riducono prestazioni e declassano Paese

(Di giovedì 22 giugno 2023) Roma, 21 giu. (Adnkronos Salute) - Per almeno 15 anni il Fondo sanitario nazionale ha subìto successive decurtazioni nello spirito delle spending review avanzate per assestare i conti pubblici. Ciò ha prodotto un depotenziamento progressivo delle capacità prestazionali e il declassamento del...

Osservatorioed', presentato oggi a Roma.'Dall'indagine emergono dati molto preoccupanti rispetto alla capacità del sistema sanitario far fronte ai bisogni di salute degli italiani. La Farmacia dei Servizi è in grado di rispondere in modo ...Un monito ad agire arriva anche dal Rapporto presentato sempre oggi daed. Se il Sistema Sanitario Nazionale 'non sarà messo in grado di programmare e poi assorbire le necessarie ...

Eurispes-Enpam: un italiano su tre rinuncia alle cure, gli stipendi dei medici sono o più bassi d'Europa Sanità24

Secondo l'ultimo rapporto incentrato sul Sistema sanitario nazionale, chiamato "Il termometro della salute", redatto da Eurispes ed Enpam, si evince che un quarto delle famiglie italiane denuncia diff ...Andrea Mandelli, presidente della Fofi, ha commentato l’indagine Eurispes-Enpam, ribadendo l’importanza della Farmacia dei servizi.