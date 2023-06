Ettore Messina | “Hanno giocato con più energia e ritmo”

(Di giovedì 22 giugno 2023) La serie tra Milano e Bologna sembra essere finita, ma nei fatti ormai resta solo un’ultima e decisiva sfida. L’Olimpia ha avuto ieri l’opportunità di chiudere la pratica, ma non è riuscita nell’intento, complice una prestazione solidissima da parte delle V Nere davanti al proprio pubblico. La Virtus si è infatti imposta per 85-66, allungando il confronto a gara 7, l’ultima appunto di questa stagione di Lega Basket A che deciderà a chi assegnare lo scudetto. Intanto ieri, nel post gara, il coach dell’Olimpiaè intervenuto in sala stampa per commentare la partita. Queste le sue parole.– Crediti Foto: Olimpia Milano FacebookQueste dunque le parole del tecnico di Milano raccolte dal sito ufficiale dei biancorossi: “meglio e meritato di ...

L'allenatore della Olimpia, davanti agli occhi di Giorgio Armani, non nasconde le sue preoccupazioni e dice: 'Milano è stata ...'In gara 6 - spiega il coach biancorosso- hanno giocato meglio e meritato di vincere. Hanno giocato con più energia, più intensità e maggior ritmo soprattutto nella parte decisiva ...

Gran finale venerdì alle 20.30 al Forum di Milano. L'Olimpia di Messina sfida la Virtus di Scariolo. Scudetto serie A di basket, finale thrilling al Forum di Milano (venerdì 23, ore 20.30). Ea7 Olimpi ...Serviva una vittoria alle V-nere per allungare la serie e puntualmente arriva: 85-66 casalingo per Bologna. Si deciderà tutto il 23 giugno al Medionalum Forum ...