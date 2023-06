Espulsione immediata per un albanese | era rientrato in Italia dopo l’allontanamento

(Di giovedì 22 giugno 2023) Il questore della provincia di Monza e della Brianza ha disposto l’con accompagnamento alla frontiera di un cittadinodi 46 anni. Era irregolarmente presente indal 1997. Lo straniero si è reso negli anni responsabile di vari reati. Nel 1998 era stato denunciato a piede libero per ricettazione. Nel 2002 era stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria in quanto ritenuto responsabile in concorso con un connazionale di furto in abitazione. Un reato, questo, che ha replicato nel 2004aver asportato dall’abitazione un orologio in acciaio di elevato valore e 250 euro. Per questo era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere e successivamente agli arresti domiciliari., l’aveva ...

