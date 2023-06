Esami maturità 2023 | la seconda prova | Seneca al liceo classico | problemi con funzioni allo scientifico

Leggi su open.online

(Di giovedì 22 giugno 2023) Oggi è il giorno delladeglidi. La chiave ministeriale per decrittarla è stata pubblicata sul sito del ministero dell’Istruzione e del Merito. La versione di Latino dei licei classici è su. Si tratta di un brano in cui il filosofo si rivolge all’amico Lucilio.ha scritto una serie di “Epistulae ad Lucilium”. Nel branomostra all’amico Lucilio come i precetti della filosofia possano guidare alla virtù in mezzo ai falsi valori. Al maturando, oltre alla traduzione, nellaparte del compito è chiesta la comprensione e l’interpretazione del testo, l’analisi linguistica e stilistica, un approfondimento e riflessioni personali sul tema. La durata massima della ...