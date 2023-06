Empoli | Vicario vicinissimo al Tottenham | le cifre dell’affare e la durata del contratto

(Di giovedì 22 giugno 2023) Il talento oramai sta fuggendo dall’Italia. Un altro giocatore della nostra Serie A è ormai ad un passo dal salutare il Bel Paese, con l’ufficialità che oramai è dietro l’angolo. Dopo due anni da protagonista, Guglielmosta per approdare in Premier League, destinazione. La squadra londinese ha raggiunto un accordo con l’per la cessione dell’estremo difensore: sul piatto 19 milioni di euro, una gran bella cifra per i toscani che ottengono un gran bel profitto dopo averlo acquistato lo scorso anno per otto milioni e mezzo. Per Fabrizio Romano, uno degli insider più affidabili del calciomercato, manca ormai soltanto la firma sul, che avràfino al 2028. Il grande salto per il portiere ventisettenne nato ad Udine e chiuso in Primavera da Simone Scuffet ed Alex ...

Il Tottenham ha raggiunto un accordo con l'per l'acquisto di Guglielmodall'. I dettagli Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Tottenham avrebbe raggiunto un accordo con l'per Guglielmo. Il portiere si trasferirà in Inghilterra per ...Commenta per primo Guglielmoè pronto ad unirsi al Tottenham , che ha raggiunto l'accordo con l'per 20 milioni di euro più bonus : come riferito da Sky Sport , gli Spurs hanno già programmato le visite mediche nei ...Guglielmoè sempre più vicino al Tottenham . Gli Spurs e l'hanno infatti un principio di accordo per 20 milioni più bonus e hanno già programmato le visite mediche.al Tottenham Come ...

Empoli, Vicario: programmate nei prossimi giorni le visite con il Tottenham GianlucaDiMarzio.com

Di Francesco Tonelli Calciomercato Sampdoria, con Vicario diretto al Tottenham l’Inter ha virato su Audero per il sostituto di Onana. Le ultime Emil Audero fa gola in Serie A. Lo cerca da tempo la ...È fatta per Guglielmo Vicario al Tottenham. Uno dei portieri più promettenti della nuova generazione saluta l'Italia: i londinesi hanno raggiunto l'accordo con l'Empoli, Vicario si trasferirà a titolo ...