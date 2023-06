Empoli | ecco i nomi per sostituire Vicario

(Di giovedì 22 giugno 2023) L’sta per cedere Guglielmoal Tottenham a fronte di un cifra elevata e starebbe valutando iper sostituirlo L’sta per cedere Guglielmoal Tottenham a fronte di un cifra elevata e starebbe valutando iper sostituirlo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, in pole ci sarebbe Caprile del Bari ma come alternative piacciono anche Carnesecchi e Cragno.

le pagelle del match . ROMA Renato Bellucci 6.5 Para in due tempi il primo tiro di Sala, poi - ... ARBITRO Balducci di6 Se avesse fischiato rigore sul tocco di mano di Romano nel primo ...Siamo al vero e proprio assalto . Una roba prevedibile, ma non fino a questo punto., diciamo che la 'variabile saudita' non era contemplata e, comunque, non è detto che sia per ...dell'...... vuole pescare ancora in Italia e ha fatto sapere all'di essere pronto a mettere sul piatto ... richiesto dal Chelsea e dal Manchester United, e non può affondare, dunqueche a Londra, con ...

Empoli, ecco il primo condominio solidale: dalla parte dei più deboli LA NAZIONE

Empoli, a ore Guglielmo Vicario sarà un nuovo portiere del Tottenham. Gli azzurri hanno due nomi nella lista di mercato per la sostituzione. Vediamo i dettagli. Sono ore decisive per l’addio di ...Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club dopo il rinnovo del tecnico Paolo Zanetti fino al 2025: “Mister Zanetti sarà ancora il nostro allenatore. La ...