El Muerto | Sony cancella lo spinoff dello Spider-Man Extended Universe dal calendario

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 22 giugno 2023) Messo momentaneamente in stand-by Eldi-Man con il rapper Bad Bunny nei panni del protagonista mascherato.ha deciso di rimuovere daldelle prossime uscite El-Mancon il rapper Bad Bunny nelle vesti di protagonista (e forse Ana de Armas al suo fianco). Il film sarebbe dovuto arrivare nelle sale il 12 gennaio 2024, ma adesso il progetto è ufficialmente in stand-by. Come svelato da The Hollywood Reporter la fitta schedule di impegni di Bad Bunny e lo sciopero degli sceneggiatori ancora in atto hanno reso impossibile realizzare il film in tempo per la data originariamente stabilita. A dirigere il film era stato scelto ...