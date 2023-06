Effetto Berlusconi sui sondaggi politici

Leggi su agi

(Di giovedì 22 giugno 2023) AGI - Come prevedibile, la scomparsa di Silvioha avuto un impatto tangibile sulle intenzioni di voto rilevate dai. Nella Supermedia di oggi, Forza Italia guadagna quasi due punti, superando la Lega e salendo all'8,8%. A perdere terreno sono, in misura simile, praticamente tutti gli altri partiti: quelli di centrodestra (-0,7% nel complesso), ma anche il M5S (-0,4), e poi ancora Azione e Italia Viva (-0,3% per entrambi), mentre il calo del PD è un po' più contenuto (-0,2). Da rilevare come il "boom" di FI sia stato rilevato in particolare daieffettuati nei giorni immediatamente successivi alla morte di, mentre quelli più recenti segnano variazioni molto inferiori, il che sembrerebbe suggerire – come vedremo nell'approfondimento – che questo rimbalzo possa essere di breve ...