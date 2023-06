Edin Dzeko cambia maglia | ufficiale l’addio all’Inter

(Di giovedì 22 giugno 2023) Sono ore caldissime in casa Inter. La notizia del giorno riguarda sicuramente l’offerta shock dall’Arabia Saudita per Simone Inzaghi, in più è stato ufficializzatodi uno dei principali protagonisti delle ultime stagioni:. Il bosniaco si è sempre dimostrato un attaccante preziosissimo, dentro e fuori dal campo. E’ finita dopo due anni l’esperienza. L’attaccante bosniaco nella prossima stagione indosserà la maglie del Fenerbahce, come confermato direttamente dal club con un comunicato. “L’attaccante di fama mondialeverrà a Istanbul per superare le visite mediche e completare la trattativa per il trasferimento”, si legge sul profilo Twitter. Foto di Matteo Bazzi / AnsaLe qualità di...

Il giocatore bosniaco é già a Istanbul per espletare le visite mediche di rito e completare le trattative del trasferimento MILANO -lascia la Serie A e l'Italia e si trasferisce al Fenerbache. Ad annunciarlo é stato proprio il club turco che con nota ufficiale ha comunicato che ' l' attaccante di fama mondiale é ...Ore 8 -saluta l'Inter e si trasferisce al Fenerbahce Sky Sport: il club turco ha comunicato sui propri canali l'arrivo dia parametro zero. Dopo la scadenza del contratto con l'...Anchesaluta l'Italia, dopo 8 anni. Il Fenerbahce ha annunciato in una nota che il 37enne attaccante bosniaco è atteso a Istanbul per le visite mediche e la firma. Arrivato nel 2015 alla ...

Hurriyet - Edin Dzeko al Fenerbahçe, è fatta: il giocatore atteso in giornata a Istanbul per la... Fcinternews.it

L'attaccante inizia in Turchia una nuova avventura della sua carriera, nel sesto campionato diverso dopo aver giocato in Bosnia, Repubblica Ceca, Germania, Inghilterra e Italia.Il futuro di Edin Dzeko è deciso: l’attaccante bosniaco lascia l’Inter a parametro zero per accasarsi in Turchia, al Fenerbahce. TUTTO FATTO – Ci pensa il Fenerbahce stesso a… Leggi ...